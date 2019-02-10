Kılıçdaroğlu: "Kentleri Nefes Alan Kentler Haline Getireceğiz"
13 dakika önce
- CHP Aday Tanıtım Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- CHP Aday Tanıtım Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(14)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA
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