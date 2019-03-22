Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Kim Bayrağını, Vatanını, İnsanını Seviyorsa Başımın Üstünde Yeri Vardır, Hangi...

Kılıçdaroğlu: "Kim Bayrağını, Vatanını, İnsanını Seviyorsa Başımın Üstünde Yeri Vardır, Hangi...

26 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı. (1)

"Ülkenin yarısı terörist, yarısı vatansever. Nasıl oluyor bu? Bu ülkede kim bayrağını seviyorsa, vatanını seviyorsa, insanını seviyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Hangi partiye oy verirse versin"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:57 Kaynak: AA

Ordu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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