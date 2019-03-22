Kılıçdaroğlu: "Kim Bayrağını, Vatanını, İnsanını Seviyorsa Başımın Üstünde Yeri Vardır, Hangi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısına katıldı. (1)



"Ülkenin yarısı terörist, yarısı vatansever. Nasıl oluyor bu? Bu ülkede kim bayrağını seviyorsa, vatanını seviyorsa, insanını seviyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Hangi partiye oy verirse versin"

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