Kılıçdaroğlu: "Kimlik, siyaset konusu olmaz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Kimlik, siyaset konusu olmaz"

30.06.2022 10:34
Kılıçdaroğlu: "Kimlik, siyaset konusu olmaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı. (1)

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Haymana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Kimlik, siyaset konusu olmaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Kimlik, siyaset konusu olmaz" - Son Dakika
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