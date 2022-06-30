CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haymana Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı. (1)
Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Haymana, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'Kimlik, siyaset konusu olmaz' - Son Dakika
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