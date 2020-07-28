Kılıçdaroğlu: "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir" - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir"
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
28.07.2020 14:59:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir" - Son Dakika