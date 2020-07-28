Kılıçdaroğlu: "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir" - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:42

Kaynak: AA

Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti

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