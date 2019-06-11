Kılıçdaroğlu: Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur. Bu ülkenin, demokrasi kültürünü içine sindirmiş insanları var." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdanın bunu kaldırıyorsa oyunu Binali Bey'e ver
CHP'li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduk
Öfkeli baba, annelerini döven iki kızını tüfekle vurdu
Genç kadın sevgilisine atacağı kalçasının fotoğrafını halıcıya gönderince ortalık karıştı!