Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur
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Kılıçdaroğlu: Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur.

Kılıçdaroğlu: Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimsenin umutsuz olmaya hakkı yoktur. Bu ülkenin, demokrasi kültürünü içine sindirmiş insanları var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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