Kılıçdaroğlu: "Kızılay zaten bağış alan bir kurum, neden başka bir yere bağış yapsın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Kızılay zaten bağış alan bir kurum, neden başka bir yere bağış yapsın' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Kızılay zaten bağış alan bir kurum, neden başka bir yere bağış yapsın"

6 saat önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (5)

Kılıçdaroğlu: Kızılay zaten bağış alan bir kurum, neden başka bir yere bağış yapsın

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:09 Kaynak: AA
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