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Kılıçdaroğlu: "Kızılay zaten bağış alan bir kurum, neden başka bir yere bağış yapsın"
6 saat önce
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:09 Kaynak: AA
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (5)
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a yönelik sert sözler: Deprem bölgesinde tek bir çadırını görmedim "Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir