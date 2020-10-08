Kılıçdaroğlu, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylara başarılar diledi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylara başarılar diledi
08.10.2020 10:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylara başarılar diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylara başarılar diledi.
Kılıçdaroğlu, pazar günkü seçimler nedeniyle Twitter hesabından paylaşımdan bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylara başarılar diliyor, seçmen iradesinin sadece KKTC vatandaşlarına ait olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türkü'nün demokrasi kültürünü canı gönülden selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
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