Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı
15.11.2020 10:11
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Yıl dönümü ile Cumhuriyet Bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, "KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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