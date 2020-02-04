Kılıçdaroğlu: "Komşularımızla barış içinde yaşayalım diye özlem çekerken neden kavga ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Komşularımızla barış içinde yaşayalım diye özlem çekerken neden kavga ediyoruz' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Komşularımızla barış içinde yaşayalım diye özlem çekerken neden kavga ediyoruz"

6 saat önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında konuştu. (8)

Kılıçdaroğlu: Komşularımızla barış içinde yaşayalım diye özlem çekerken neden kavga ediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:43 Kaynak: AA
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