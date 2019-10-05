Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti (2)
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Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti (2)

33 dakika önce

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY AÇIKLAMA YAPTICHP Grup Başkanvekili Engin Altay da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti (2), System.String[]

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY AÇIKLAMA YAPTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Altay, daha önce AK Parti Grup Başkanvekili ile konuşma saatlerinin çakışmaması konusunda anlaştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girdiği hafta 4-5-6 Ekim tarihlerinde TBMM Grubu olarak kamp yapacağını duyurmuştu. Bundan sanıyorum bir ay sonra da AK Parti aynı tarihlerde Kızılcahamam'da kamp yapacağını açıkladı. Bunda bir sorun yok. Gayet normaldir. Tarihler de makul tarihlerdir. AK Parti yöneticileriyle bu kamp öncesi tam üç defa görüştük. Tarihler çakıştığı için sayın genel başkanların basına açık konuşmalarının örtüşmemesi noktasında bizim her türlü özveriye de hazır olduğumuzdan bahisle onların saatini alıp, kendi saatimizi de onların saatine göre uyarlayalım anlayışı ile AK Parti Grup Başkanvekili ile temas ettik. Bana kendileri Sayın Erdoğan'ın 10.45-12.00 arasında kürsüde olacağını teyit alarak, kamptan sorumlu genel başkan yardımcısından da teyit alarak söyledim. Bir gün sonra tekrar ben bir daha teyit ettim. Bir değişiklik yok. Sayın Erdoğan, 10.45-12.00 arasında konuşacak. En kötü 10.30'da başlar. Bugün biz de ona göre sayın genel başkanımızın basına açık konuşmasını saat 10.00'a aldık. Ama üzülerek ibretle gördük ki, sayın genel başkanımız kürsüye çıktıktan sanırım üç dakika sonra Sayın Erdoğan kürsüye çıktı. Durum bundan ibarettir. Bence siyaset hep söylediğim gibi nezaket ve vicdan işidir. Bu nezaket dışı tabloyu sizlerin huzurunda aziz milletimizin takdirine sunuyorum."


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Altay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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