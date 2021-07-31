Kılıçdaroğlu, Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili kente giden CHP heyetinden bilgi aldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili kente giden CHP heyetinden bilgi aldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki heyettekilerle telefonda görüşerek yapılan görüşme ve incelemeler hakkında bilgi aldı.

CHP heyetinde Şener'in yanı sıra Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer de yer alıyor.