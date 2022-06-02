Kılıçdaroğlu Konya'da Dedeoğulları Ailesinin Akrabaları ile Görüştü: "Bir Şeyler Değişecek, Adalet Gelecek" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Konya'da Dedeoğulları Ailesinin Akrabaları ile Görüştü: "Bir Şeyler Değişecek, Adalet Gelecek"

02.06.2022 17:30
Kılıçdaroğlu Konya'da Dedeoğulları Ailesinin Akrabaları ile Görüştü: "Bir Şeyler Değişecek, Adalet Gelecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da katledilen Dedeoğulları ailesinin akrabaları ile görüştü. Dedeoğulları ailesinin akrabası Harun Rıfatoğlu, “Bizim adaletin gelmesinden yana umudumuz var. Biz istiyoruz ki artık kimse ölmesin, katliamlar olmasın. Bir şeylerin değişmesi lazım. Buna inandığımız için buraya geldik, bir şeyler değişecek ve adalet gelecek” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da katledilen Dedeoğulları ailesinin akrabaları ile görüştü. Dedeoğulları ailesinin akrabası Harun Rıfatoğlu, "Bizim adaletin gelmesinden yana umudumuz var. Biz istiyoruz ki artık kimse ölmesin, katliamlar olmasın. Bir şeylerin değişmesi lazım. Buna inandığımız için buraya geldik, bir şeyler değişecek ve adalet gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya ziyaretinde katledilen Dedeoğulları ailesinin akrabaları ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile görüşen Dedeoğulları ailesinin yakını Harun Rıfatoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Konya'da yaşanan katliam sonrasında adaletin işlemeyişi, ne yazık ki bizi derinden sarstı. O yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz oldu, daha yeni. Kendileri bizleri çok iyi karşıladılar. Teşekkür ediyorum. Aileyi sürecin ilk gününden beri yalnız bırakmadılar. Vekillerimiz sürekli duruşmaya katılıyorlar.

Olan biteni dile getirdik. Şu an olmayan, işlemeyen adaletin peşine düştük. Adaleti yakalasak o adaleti kendi bağrımıza basmak istiyoruz. Biz çok zor durumdayız. Bizim halimizi bu iktidar anlamıyor. Anlamak istemiyor. Üstünü kapatıyorlar. Burada yedi can gitti. Adaleti beklediğimiz için, toplumun ferahı için bekliyoruz. Şu an beklemekten başka bir çaremiz yok.

Görüşmede olayın nasıl geliştiği ile ilgili ilk ağızdan bilgi almak istedi. Hepsini anlattık. Neyin olup, olmadığını; nasıl yaşandığını, hangi saiklerle yaşandığını biz dile getirdik. ve olayın üstünde durduklarını, duracaklarını, durmaya devam ettiklerini dile getirdiler. Memnun ayrıldık, yanlarından.

Bizim adaletin gelmesinden yana umudumuz var. Biz istiyoruz ki artık kimse ölmesin, katliamlar olmasın. Bu yüzden bir şeylerin değişmesi lazım. Biz buna inandığımız için buraya geldik. Bir şeyler değişecek, adalet gelecek. Adalet yerini bulacak. Geç olacak belki de ama biz istiyoruz ki adalet yerini bulsun artık."

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Kaynak: ANKA

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