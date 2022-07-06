Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var

06.07.2022 23:46

Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan doktor cinayetine ilişkin tepkiler sürüyor. Güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurulan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, konuyla ilgili ilk paylaşımda "Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'Giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu" diyen Kılıçdaroğlu yeni bir paylaşımda daha bulunarak bireysel silahlanma ile ilgili kritik mesajlar verdi.

Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında Kardiyoloji bölümü doktoru Ekrem Karakaya, Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla öldürüldü. Akçay'ın, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için cinayeti işlediği iddia edildi. Doktoru katleden saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etti.

"BU ŞİDDET YA BİTECEK YA BİTECEK"

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırının ardından yaptığı ilk paylaşımda son dönemde artan doktorlara yönelik şiddetten hükümeti sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'Giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmaya dikkat çekti: İktidarımızda bunun sonu hapistir

"İKTİDARIMIZDA BUNUN SONU HAPİSTİR"

Gündem yaratan tweet'inin birkaç saat sonrasında yeni bir paylaşım daha yapan Kılıçdaroğlu bu kez bireysel silahlanma ile ilgili kritik mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmaya dikkat çekti: İktidarımızda bunun sonu hapistir
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Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var - Son Dakika


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