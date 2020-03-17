Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tehdidi ile ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tehdidi ile ilgili açıklamalarda bulundu
7 saat önce
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tehdidi nedeniyle açıklamalarda bulundu, "Bu sorunu aşacağız, merak etmeyin yanınızdayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:11 Kaynak: AA
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs tehdidi nedeniyle açıklamalarda bulundu, "Bu sorunu aşacağız, merak etmeyin yanınızdayız" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, Koronavirüs tehdidi gerekçesiyle ağırlaşması beklenen ekonomik krize karşı "Alınması Gereken Önlemler" paketini açıkladı.
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