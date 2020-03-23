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Kılıçdaroğlu: "(Kovid-19) Aklın ve bilimin ışığında hep birlikte başaracağız"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ellerine dezenfekte etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ellerine dezenfekte etmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yaptı. (2)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:59 Kaynak: AA
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