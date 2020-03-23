CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ellerine dezenfekte etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yaptı. (2)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz."