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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması

10.09.2021 19:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 bin boş engelli kadrosuna atama yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60 bin boş engelli kadrosuna atama yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililerce karşılandı.

Konak Belediyesi tarafından yapılan 13 sosyal tesisin Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada belediye başkanlarının harcadığı paranın, milletin parası olduğunu ve yatırım bedellerinin halka açıklanması gerektiğini ifade etti.

Konak Belediyesinin de her yatırımın özelliklerini ve miktarını halka duyurduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, sosyal devletin her yurttaşa el uzatması gerektiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının oy verse de vermese de tüm kenti kucaklaması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Yeni, ahlaklı, adalete dayanan bir siyaset anlayışını yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Dostlarımızla beraber yapıyoruz bunu. Bizim belediye başkanlarımız sadece CHP'nin belediye başkanları değil, bizim belediye başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla çok daha geniş bir kitleyi belediye başkanlarımız kucaklıyorlar. Dedik ki 'Ayrımcılık yapmayacaksınız.' Ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor, onlar kentin olanaklarından yeteri kadar yararlanamıyorlar."

Kentsel dönüşüm ve mahalle kültürü

Kentsel dönüşümün büyük önem taşıdığına işaret eden Kılıçdaroğlu, yeşil bir kente ihtiyaç olduğunu, Konak Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarını da yakından izleyeceklerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm sırasında mahalle kültürünün unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu konuda çok başarılı bir politikanın izlenmediğini hepimiz biliyoruz. İktidar sahipleri oturup kalksınlar CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı emin olun Türkiye çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalırdı." diye konuştu.

Engelli kadrolarına atama talebi

İktidar partisinin Türkiye'yi yönetemediğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Kahramanmaraş'ta bir konuşma yapıyor beyefendi. Yine ana tema doğal olarak benim. Bay Kemal onun ana teması. Onu fazla ciddiye almamamız lazım. Ciddiye alınacak bir kişi engellilerin kadrolarını boş bırakmayan kişidir. 60 bin engelli kadrosu boş bekliyor boş. Kardeşim sen benimle uğraşacağına engellilerin boş kadroları var, atasana oraya. Kura çek ata. Engel mi var buna, engel yok. O kişiler ülkeyi yönetme konusunda kısır bir anlayışa sahipler. Ama Allah'ın izniyle göreceksiniz iktidar olacağız. Bu ülkede barış, huzur, kardeşlik nasıl olur, onu sadece Türkiye'de insanlarımıza değil bütün dünyaya göstereceğiz."

Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında herkesin yaşam tarzına saygı göstereceklerini kaydederek, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağız bunu. Bu da bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vereceğimiz en güzel armağan olacak." dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise "Birlikte Konak" anlayışıyla yola çıktıklarını ve tüm vatandaşlara hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Yerinde dönüşüm ile halkın projelere katılımını sağladıklarını anlatan Batur, "Birlikte Konak anlayışını vatandaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri, kurdele keserek tesislerin açılışını yaptı.

Törene, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, havalimanındaki karşılama sırasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki imar planı değişikliğine tepki gösteren bazı vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sınır Namustur" sloganının yer aldığı fotoğrafı ile "Cumhuriyet Mahallesi de bizim namusumuzdur" yazılı döviz açtı.

Temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler

Törende temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler şunlar:

"Toros Sosyal Tesisi ve Pazaryeri, Gültepe Spor Kompleksi, Yemişçizade Konağı, İkizevler Semt Merkezi, Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Yenişehir Roman Kültür Merkezi, Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Minikler Konağı, Mübadele Parkı ve Heykeli, Konak Gençlik Destek Merkezi, Konak Sosyal Destek Merkezi, Kahramanlar Kapalı Pazaryeri, 7/24 Açık Kütüphane."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Konak Belediyesi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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