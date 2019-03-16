Kılıçdaroğlu, Köy Kahvesine Uğradı
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ödemiş mitingine katılmak üzere İzmir'den Ödemiş'e giderken yol üzerindeki köy kahvesine uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ödemiş mitingine katılmak üzere İzmir'den Ödemiş'e giderken yol üzerindeki köy kahvesine uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:18 Kaynak: AA
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