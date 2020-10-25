Kılıçdaroğlu: "Köy tüzel kişiliklerinin yeniden sağlanması lazım" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kadın muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. (2)

"Bir muhtarlık evinin olması lazım. Tabelasının olması lazım. Telefonunun olması lazım. Adresinin bilinmesi lazım"

"Bir yardımcı personelin mutlaka muhtarlığa tahsis edilmesi lazım. Bunun bir kamu görevlisi olması lazım"

"Köy tüzel kişiliklerinin yeniden sağlanması lazım"

"Muhtarlığın bir bütçesi olması lazım"