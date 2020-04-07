Kılıçdaroğlu: Kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının ötelenmesi çok değerli - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının ötelenmesi çok değerli - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının ötelenmesi çok değerli

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerlerinde çalışıp işsiz kalanlara ilişkin, "Bu kişilerin kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının faizsiz ötelenmesi veya yeniden yapılandırılması çok değerli" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının ötelenmesi çok değerli, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerlerinde çalışıp işsiz kalanlara ilişkin, "Bu kişilerin kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının faizsiz ötelenmesi veya yeniden yapılandırılması çok değerli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahve, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile toplantı gerçekleştirdi. Video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu, "Bu hastalık dolayısıyla doğrudan doğruya sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarına bütün vatandaşlarımız minnet duyuyorlar. Kamuda görev yapan ve özveriyle çalışan bütün kamu çalışanlarına ben de bir siyasi partinin genel başkanı olarak yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'HER ÇALIŞAN EVİNE EKMEK GÖTÜRECEKTİR'

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü hatırlatarak, "Ben hiçbir çalışanın görevine son verilmesini doğru bulmuyorum. Yaptığı görevle ilgili olarak ya da yaptığı görevin aksine davranışları varsa onlara bir şey demiyorum; ama o göreve sadık, o göreve uygun olarak çalışan ve hangi siyasi görüşten olursa olsun her çalışanın benim başımın üzerinde yeri vardır. Her çalışan sonuçta evine ekmek götürecektir. Bunlara siyaseten saygı göstermemiz de bizim görevimizdir. Zaman zaman bu tür göreve son vermeler olduğunda bana ulaşanları doğrudan doğruya belediye başkanlarımıza söyleyerek olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyorum. Haksız bir şekilde göreve son verilmişse onların tekrardan göreve iade edilmesini kendilerinden istiyoruz. Bu konuda da birçok talep yerine geldi" diye konuştu.

'YENİ YOKSULLAR, YENİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ'

Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu olanlara ilişkin bir düzenlemenin olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Örneğin bir kahvehaneyi kapattınız. Orada gündelikle çalışan işçiler var. ve bunların da kredi kartları var. Bunların işine son verildiği için kahvehane sahibi orayı çalıştıramadığı için gelir elde edemiyor. Böyle olunca yanında çalıştırdığı kişiye ücret ödemesi yapamıyor. ve bunlar da borcunu ödeyemeyecek. Buradaki temel sorun; bu kişi yoksulluk envanterinde kayıtlı olmadığı için buna yardım da yapılamıyor. Sosyal yardımların tamamı daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın envanterinde kayıtlı olan kişilere yapılıyor. Ama bunlar yeni yoksullar, yeni ihtiyaç sahipleri. Bunların da o çerçevede alınıp değerlendirilmesi lazım" dedi.

'YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇOK DEĞERLİ'

Kılıçdaroğlu, 144 bin 690 iş yerinin kapandığın hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı kararı ile kahvehaneler, berberler, kuaförler gibi iş yerleri kapatıldı. Kapatmakta haklı mıydı, evet haklıydı. Çünkü sonuçta salgın hastalıkla mücadele ediyoruz ve dolayısıyla bu tür iş yerlerinin kapanması gerekiyordu. Kuaför, berber gibi yerlerde çalışıp işsiz kalanların sayısı 504 bin kişi. Motorlu kurye çalışanlarının toplam sayısı 982 bindi; ama bunlardan 500 bin kişi işsiz kaldı. Kapatıldığı için AVM'lerde çalışıp işsiz kalan sayısı 523 bin, kapatılan kahvehaneler nedeniyle işsiz kalan sayısı 259 bin kişi. Bu kişilerin kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının faizsiz ötelenmesi veya yeniden yapılandırılması bu açıdan çok değerli. Çünkü bunlar evde kalacaklar. Pastane, kahvehane ne zaman açılacak belli değil" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tüm CHP'li belediyelerin maske ürettiklerini de kaydederek, "Bunların büyük bir kısmını kendi bulundukları beldelerde ücretsiz dağıtıyorlar. Hangi partiden olursa olsun eğer bir başka beldede yoksa talep geldiğinde oraya da maskeyi ücretsiz veriyorlar" ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:19 Kaynak: DHA

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