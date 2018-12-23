Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı Alçakça Katleden Karanlık Zihniyete Karşı Mücadelemizden Asla...

Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı Alçakça Katleden Karanlık Zihniyete Karşı Mücadelemizden Asla...

3 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yıldönümü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Kubilay'ı alçakça katleden, karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı Alçakça Katleden Karanlık Zihniyete Karşı Mücadelemizden Asla..., System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yıldönümü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Kubilay'ı alçakça katleden, karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, " Menemen'de 88 yıl önce bugün Cumhuriyet devrimcisi Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatmak, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:44 Kaynak: DHA

Mustafa Fehmi Kubilay, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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