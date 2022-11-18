Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya Hazırlanıyorlar - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya Hazırlanıyorlar

18.11.2022 18:20
Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya Hazırlanıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra ‘emir geldi, yaptım’ demek yok. Benden söylemesi… Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi… Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının dolar kurunu baskılamak için gece saatlerinde kendi aralarında dolar alıp sattığı belirtti. Borsadaki bazı hisse senetlerinin fiyatlarının da bazı aracı kurumlar tarafından şişirildiği kaydeden Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıları uyardı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"DOLARI BASKILAMAK İÇİN GECE SAATLERİNDE KAMU BANKALARI BİRBİRİNE DOLAR-TL AL SAT YAPIYOR"

"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi.

"KÜÇÜK YATIRIMCIYI SOYMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

"ZAMANI GELİNCE ONLAR DA HESAP VERECEKLER"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için. İzliyorum, biliyorum."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya Hazırlanıyorlar - Son Dakika

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