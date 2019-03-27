Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece'de

Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece'de

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul son yılların en iddialı belediye başkanını kazanmış olacak.

Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece'de, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul son yılların en iddialı belediye başkanını kazanmış olacak. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u, kendi özgür iradesi ve sizlerle yönetecek. 'Ankara'ya telefon edeyim, ben ona göre yöneteyim' demeyecek. Bakacak, bütçesi, imkanı var, İstanbullular ile İstanbul'u yönetecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece'de düzenlenen mitingde, Türkiye'nin büyük sorunlar yaşadığını, mutfaklarda yangın olduğunu ve işsiz sayısının 8 milyona yaklaştığını söyledi.

Bir yerel seçime giderken, "beka sorunu" kavramının dillere düştüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, "Beka sorunu ne? Memleketin işsizlik sorunu var, çözün. Esnaf siftah yapamıyor, mutfakta yangın var, enflasyon felaket, çözün. Bütün bunları bir kenara bırakmışlar, memleketin beka sorunu var. Seçeceğiniz kim, muhtar. Muhtarın ne beka sorunu olacak, mahalleyi yönetecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye başkanı olacağını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem İmamoğlu İstanbul'da belediye başkanı olunca ne yapacak? İstanbul'u bir dünya markası yapacak. İstanbul'un bütün tarihi eserlerini dünya için görünür kılacak. İmamoğlu, yeşil bir İstanbul istiyor. Gençler ve çocuklar için güzel tesisler ve parklar yapacak. 'Yapamaz' diyenlere şunu söylüyorum, buyrun gidin Beylikdüzü'ne. Göreceksiniz, yeşili, kültürü, sevgiyi, kardeşliği ve huzur içinde yaşayan bir kenti. 'Beylikdüzü için yaptığımı şimdi İstanbul için yapacağım' diyor."

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kin tohumları ekmek istiyorlar ama biz insandan yanayız. İnsanımızı seviyoruz. Ekrem Başkan ne diyor, 'Ben kazanırsam, 16 milyonluk İstanbul kazanacak' Ne demek bu? 'Ben hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim, kimsenin inancı, kimliği ve yaşam tarzıyla uğraşmayacağım, herkese saygı duyacağım.' demektir. Ne yapacağız? Ekrem Başkanı seçeceğiz. İstanbul'un belediye başkanı olarak göreceğiz. Bunu bütün yüreğimle, samimiyetimle söylüyorum. İstanbul son yılların en iddialı belediye başkanını kazanmış olacak. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u, kendi özgür iradesi ve sizlerle yönetecek. Ankara'ya telefon edeyim, ben ona göre yöneteyim' demeyecek. Bakacak, bütçesi, imkanı var, İstanbullular ile İstanbul'u yönetecek. "

Küçükçekmece mitinginde Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:04 Kaynak: AA

İmamoğlu, Küçükçekmece, İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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