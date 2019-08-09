Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:56 Kaynak: AA
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) Mehmetçik Vakfı'na verdiği belirtildi.
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