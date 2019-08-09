Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi
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Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi.

Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi.
CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na verdiği belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Tsk Mehmetçik Vakfı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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