CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (9)

"Alınan para, toplanan paralar öncelikleri iyi belirlenmemişse çarçur edilir, israf edilir. İsraf bizde haramdır, ama israf ediyorlar"

"Birinci önceliğin ne? Eğer deprem varsa, deprem kuşağındaysak burada insanların deprem felaketi dolayısıyla hayatlarını kaybetmemeleri için gerekli önlemi alacaksın. yani sağlam kazığa bağlayacaksın. Ondan sonra kader dersin"

"Kurtarma mükemmel, önlem alma sıfır. Herkes koşuyor, kurtaracağız"

"Bir de şov yapılıyor. Bu da yanlıştır. Bu da doğru değildir"