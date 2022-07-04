Kılıçdaroğlu, Lgs Türkiye Birincisi Aykut Emir Usta'yı Tebrik Etti. - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Lgs Türkiye Birincisi Aykut Emir Usta'yı Tebrik Etti.

04.07.2022 19:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran; Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi olan Aykut Emir Usta’yı aradı ve tebrik etti. Usta, “Beni arayıp başarımı kutlayan Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu amcama, Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol amcama ve CHP Elazığ İl Başkanı Sayın Coşkun Çağlar Duran ağabeyime teşekkür ederim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran; Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi olan Aykut Emir Usta'yı aradı ve tebrik etti. Usta, "Beni arayıp başarımı kutlayan Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu amcama, Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol amcama ve CHP Elazığ İl Başkanı Sayın Coşkun Çağlar Duran ağabeyime teşekkür ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, LGS 2022 kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Elazığ'dan Türkiye birincisi olan Aykut Emir Usta'yı aradı ve tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Usta, şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba, ben Aykut Emir Usta, 2022 LGS sınavında Elazığ'dan Türkiye birincisiyim. Beni arayıp başarımı kutlayan Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu amcama, Sayın Elazığ Milletvekili Gürsel Erol amcama ve Sayın Elazığ İl Başkanı Sayın Coşkun Çağlar Duran ağabeyime teşekkür ederim."

YORUMLAR
500
Ataşehir Belediyesi, Lise Tercihleri İçin Öğrencilere Danışmanlık Hizmeti Verecek Ataşehir Belediyesi, Lise Tercihleri İçin Öğrencilere Danışmanlık Hizmeti Verecek Hakem Temiz'e yapılan saldırıya kınama Hakem Temiz'e yapılan saldırıya kınama
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Elazığ, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Lgs Türkiye Birincisi Aykut Emir Usta'yı Tebrik Etti. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Lgs Türkiye Birincisi Aykut Emir Usta'yı Tebrik Etti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement