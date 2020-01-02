Kılıçdaroğlu: Libya'ya Türk askeri değil BM Barış Gücü gitmeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu: Libya'ya Türk askeri değil BM Barış Gücü gitmeli - Son Dakika Dünya

Kılıçdaroğlu: Libya'ya Türk askeri değil BM Barış Gücü gitmeli

7 saat önce

"Libya Tezkeresi"nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği oylama öncesi konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeye Türk askerinin değil, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Libya'ya Türk askeri değil BM Barış Gücü gitmeli, System.String[]

"Libya Tezkeresi"nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği oylama öncesi konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeye Türk askerinin değil, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün gönderilmesi gerektiğini söyledi.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler, Kemal Kılıçdaroğlu, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:54 
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