Kılıçdaroğlu: "Yoksulluğu bitireceğiz" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Yoksulluğu bitireceğiz"

20.10.2022 14:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TOKAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TOKAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. (6)

Kaynak: AA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Yoksulluğu bitireceğiz' - Son Dakika

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