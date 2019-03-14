Kılıçdaroğlu: "Liyakattan Uzaklaşırsanız Devleti Çökertirsiniz"
34 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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