Kılıçdaroğlu: Macron'un açıklamasını şiddetle kınıyorum
11 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını şiddetle kınıyorum.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:25
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