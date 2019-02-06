Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Macron'un açıklamasını şiddetle kınıyorum

Kılıçdaroğlu: Macron'un açıklamasını şiddetle kınıyorum

11 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını şiddetle kınıyorum.

Kılıçdaroğlu: Macron'un açıklamasını şiddetle kınıyorum, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Macron'un 24 Nisan tarihini sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan edeceğini açıklamasını şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:25 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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