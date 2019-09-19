Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu maltepe'de ziyaretlerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu maltepe'de ziyaretlerde bulundu

1 saat önce

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde bulunan "Üreten Engelliler Merkezi"ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu maltepe'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]
Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde bulunan "Üreten Engelliler Merkezi"ni ziyaret etti.
Burada Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.
Program sonunda bir kadın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek, "Biz burada oturamıyoruz, gece buraya serseriler doluyor. 1.5-2 senedir şikayet ediyoruz, bir türlü çözüm bulamıyorlar" dedi.
Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan Ekrem İmamoğlu söze girerek, "Söyledik Ali Bey'e çözüm bulacak" şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, buradan ayrılarak, Maltepe Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni de ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu merkezin hemen karşısında bulunan Maltepe Trabzonlular Derneği'nin daveti üzerine burayı da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
--------------------
Ziyaretlerden görüntüler
Bir kadının talep iletmesi
İmamoğlu'nun cevabı
Detaylar



Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil
Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu maltepe'de ziyaretlerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]