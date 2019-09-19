Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu maltepe'de ziyaretlerde bulundu
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Kılıçdaroğlu maltepe'de ziyaretlerde bulundu

26 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde bulunan "Üreten Engelliler Merkezi"ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu maltepe'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde bulunan "Üreten Engelliler Merkezi"ni ziyaret etti.

Burada Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.

Program sonunda bir kadın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek, "Biz burada oturamıyoruz, gece buraya serseriler doluyor. 1.5-2 senedir şikayet ediyoruz, bir türlü çözüm bulamıyorlar" dedi.

Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan Ekrem İmamoğlu söze girerek, "Söyledik Ali Bey'e çözüm bulacak" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, buradan ayrılarak, Maltepe Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu merkezin hemen karşısında bulunan Maltepe Trabzonlular Derneği'nin daveti üzerine burayı da ziyaret etti.

- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:27 Kaynak: DHA
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