Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu Mamak'ta Vatandaşlarla Buluştu

Kılıçdaroğlu Mamak'ta Vatandaşlarla Buluştu

29 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara bir kültür kenti olacaktır, bir üniversite kenti olacaktır, bir tarih kenti olacaktır, kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu Mamak'ta Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara bir kültür kenti olacaktır, bir üniversite kenti olacaktır, bir tarih kenti olacaktır, kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mamak Hacı Bektaş Veli Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu, sandıklara sahip çıkacaklarını belirterek, Türkiye'ye baharın, güzelliklerin geleceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunu yaparken birlikte hareket edeceğiz, mücadele edeceğiz, bizim mücadelemiz hak mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Barıştan, birlikte yaşamaktan yana olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ne derlerse desinler, biz ülkemizi, insanımızı seviyoruz ve sizlere hizmet etmek için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olduğunu hatırlatarak, "Ama bir başkent kimliği yoktur. O kimliği yeniden kazandıracağız. Ankara bir kültür kenti olacaktır, bir üniversite kenti olacaktır, bir tarih kenti olacaktır, kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olacaktır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:19 Kaynak: İHA

Ankara, Mamak, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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