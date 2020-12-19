Kılıçdaroğlu, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Aralık 1978'de meydana gelen Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, olayların yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihimizin büyük utançlarından biri olan, yüreğimizde derin acılar bırakan Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin barış ve kardeşliğin adresi olmasını ve bu acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.