Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti Açıklaması

26.06.2022 16:35
Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, şehit Topçuoğlu'nun ailesini, Beykoz'daki evlerinde ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail ile pazarlık yapıldı ve bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir. Biz bu davayı kapatmış değiliz." dedi.

Herkesin hakkını ve hukukunu korumak zorunda olduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, oturup konuştuklarını, Topçuoğlu ailesinin bazı istekleri olduğunu, uluslararası sularda katledilen insanların hakkının aranmadığını, bir gece yarısı anlaşmayla sözde bir barış zemini yaratılmak istendiğini ve bunu kabul etmediklerini söyledi.

Prens Selman'ın Türkiye ziyareti

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşülmesini de eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ziyareti kaldırmasının mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ülkenin saygınlığının üç beş kuruş için yerle bir edildiğini ve Veliaht Prens Selman gelmeden cinayet dosyasının kapatıldığını iddia etti.

Hiç kimsenin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gider insanları öldürürüm, bir konsoloslukta öldürürüm. Ondan sonra üstünü kapatırız. Böylece istediğim yerde Türkiye'de cinayeti işlerim" diye bir hevese de kapılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında dosyaların açılacağını ve hesap sorulacağını kaydetti.

Bir soru üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüşme talebinde bulunduğunu, ancak görüşemediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Kendisinin de öldürülen nişanlısının da hakkını ve hukukunu arayacağız." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın adaları silahlandırması

Bir gazetecinin, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst perdeden konuştuğunu ancak hiçbir şey yapmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, milletvekili Onursal Adıgüzel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün de eşlik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara şehidi Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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