Kılıçdaroğlu: "Mazotu, Doğalgazı, Gübreyi Sıfır Gümrük Yap, Bak Kim Ucuz Üretiyor" - Malatya
6 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:53 Kaynak: AA
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