Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Mazotu, Doğalgazı, Gübreyi Sıfır Gümrük Yap, Bak Kim Ucuz Üretiyor" - Malatya

Kılıçdaroğlu: "Mazotu, Doğalgazı, Gübreyi Sıfır Gümrük Yap, Bak Kim Ucuz Üretiyor" - Malatya

6 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:53 Kaynak: AA

Sendika, Sivil Toplum Kuruluşu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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