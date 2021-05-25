Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım

25.05.2021 15:49
Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanlığının, Meclisin itibarını koruma görevi vardır, onurunu koruma görevi vardır; Meclis Başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım, kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa, onu açıklamak zorundadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanlığının, Meclisin itibarını koruma görevi vardır, onurunu koruma görevi vardır; Meclis Başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım, kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa, onu açıklamak zorundadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddiaları anımsatarak, "Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar, o bildiride 'Cumhur İttifakı'na desteğiz' diyorlar, Millet İttifakı'nı da eleştiriyorlar. Yer altı dünyasının bildirisiyle Cumhur İttifakı'na destek veriliyor. Hırsızlık da aleni yapılıyor artık. Eğer bir ülkede soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı aleni olarak yapılıyorsa arkasında siyasi destek almadan olmaz. Türkiye hiç böyle bir duruma düştü mü? Bazen devletin içindeki yasal unsurlar da belli kaynakların üzerine çöküyor. 128 milyar dolar arka kapıdan gitti. Bunların mafyadan ne farkı var? Uydurma bir protokol ile çöküyorsunuz üstüne. Mafya da çöküyor siz de çöküyorsunuz, ne farkınız var mafyadan. Tank- palet fabrikasına çöktüler" diye konuştu.

'MECLİS BAŞKANI AÇIKLAMAK ZORUNDADIR'Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in bir milletvekiline ayda 10 bin dolar maaş verdiği iddialarına ilişkin ise, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak bizim görevimiz. TBMM'ye dilekçe verdim, tüm vekil arkadaşlarımın imzası var. Meclis Başkanlığının, Meclisin itibarını koruma görevi vardır, onurunu koruma görevi vardır. Meclis'te AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Sormak istiyorum; sizi de mi birileri kekliyor acaba? Meclis Başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım; kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa onu açıklamak zorundadır. Çağırmak zorundasın Soylu'yu. Kim alıyorsa 10 bin dolar adını ver. Savcı çağırırsa adını verecekmiş. Hangi savcı, memlekette savcı mı kaldı? Görmüyorlar hepsi kör, bir yerden talimat bekliyorlar; Erdoğan'dan. Meclis Başkanı protokolde iki numaralı adamdır. Kim bu siyasetçi?"'BU ÜLKEDE BİR TBB VARDI; O DA ARAZİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in videolarını herkesin dikkatle takip ettiğini ifade ederek, "Eski Bizans sarayında hangi entrikalar varsa bizim sarayda da aynısı var. Herkes büyük dikkatle dinliyor. Niçin? Devlet saydam olmadığı için. Halka doğru bilgileri vermedikleri için devleti yönetenler. Bir yer altı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orada iktidarda sorun var demektir. Devleti yönetemiyor demektir. Devlete de çöreklenmişler bunlar. Mafya ile siyasetçi el ele yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Bunlarda Allah korkusu yoktur. Türkiye'yi uyuşturucu cennetine döndürdüler. Türkiye üzerinden her tarafa uyuşturucu satılıyor. Kişiler, kurumlar belli yakalanan uyuşturucular var. Bir savcı bile dava açamıyor. Bütün rezaletler yaşanırken ağzını açıp tek laf etmiyor. Konuşursam benim sırlarım da ortaya çıkar mı diye korkuyor. Bu ülkede bir Türkiye Barolar Birliği (TBB) vardı ve başkanı vardı; değil mi? Savunmayı temsil ediyor; değil mi? O da arazi. Eğer Erdoğan 'her şeyin sorumlusu benim' diyorsa Türkiye Cumhuriyeti'ni mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Erdoğan, Türkiye için artık bir milli güvenlik sorunudur" dedi.


Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım
Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım
Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım
Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım - Son Dakika


Son Dakika

Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Lüks araçla motosiklet çarpıştı! Sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bıraktı, tamponuyla ilgilendi Lüks araçla motosiklet çarpıştı! Sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bıraktı, tamponuyla ilgilendi Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı

Son Dakika Haberleri
16:12 Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu
16:06 Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım
16:05 Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
15:41 FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı
15:20 Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:10 Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti
15:07 Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı
14:56 Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu         
16:12
Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:05
FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı         
15:42
Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
15:21
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı         
15:08
Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor         
14:37
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 16:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement