Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanının aciz olmaması lazım - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanlığının, Meclisin itibarını koruma görevi vardır, onurunu koruma görevi vardır; Meclis Başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım, kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa, onu açıklamak zorundadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddiaları anımsatarak, "Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar, o bildiride 'Cumhur İttifakı'na desteğiz' diyorlar, Millet İttifakı'nı da eleştiriyorlar. Yer altı dünyasının bildirisiyle Cumhur İttifakı'na destek veriliyor. Hırsızlık da aleni yapılıyor artık. Eğer bir ülkede soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı aleni olarak yapılıyorsa arkasında siyasi destek almadan olmaz. Türkiye hiç böyle bir duruma düştü mü? Bazen devletin içindeki yasal unsurlar da belli kaynakların üzerine çöküyor. 128 milyar dolar arka kapıdan gitti. Bunların mafyadan ne farkı var? Uydurma bir protokol ile çöküyorsunuz üstüne. Mafya da çöküyor siz de çöküyorsunuz, ne farkınız var mafyadan. Tank- palet fabrikasına çöktüler" diye konuştu.

'MECLİS BAŞKANI AÇIKLAMAK ZORUNDADIR'Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in bir milletvekiline ayda 10 bin dolar maaş verdiği iddialarına ilişkin ise, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak bizim görevimiz. TBMM'ye dilekçe verdim, tüm vekil arkadaşlarımın imzası var. Meclis Başkanlığının, Meclisin itibarını koruma görevi vardır, onurunu koruma görevi vardır. Meclis'te AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. Sormak istiyorum; sizi de mi birileri kekliyor acaba? Meclis Başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım; kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa onu açıklamak zorundadır. Çağırmak zorundasın Soylu'yu. Kim alıyorsa 10 bin dolar adını ver. Savcı çağırırsa adını verecekmiş. Hangi savcı, memlekette savcı mı kaldı? Görmüyorlar hepsi kör, bir yerden talimat bekliyorlar; Erdoğan'dan. Meclis Başkanı protokolde iki numaralı adamdır. Kim bu siyasetçi?"'BU ÜLKEDE BİR TBB VARDI; O DA ARAZİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in videolarını herkesin dikkatle takip ettiğini ifade ederek, "Eski Bizans sarayında hangi entrikalar varsa bizim sarayda da aynısı var. Herkes büyük dikkatle dinliyor. Niçin? Devlet saydam olmadığı için. Halka doğru bilgileri vermedikleri için devleti yönetenler. Bir yer altı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orada iktidarda sorun var demektir. Devleti yönetemiyor demektir. Devlete de çöreklenmişler bunlar. Mafya ile siyasetçi el ele yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Bunlarda Allah korkusu yoktur. Türkiye'yi uyuşturucu cennetine döndürdüler. Türkiye üzerinden her tarafa uyuşturucu satılıyor. Kişiler, kurumlar belli yakalanan uyuşturucular var. Bir savcı bile dava açamıyor. Bütün rezaletler yaşanırken ağzını açıp tek laf etmiyor. Konuşursam benim sırlarım da ortaya çıkar mı diye korkuyor. Bu ülkede bir Türkiye Barolar Birliği (TBB) vardı ve başkanı vardı; değil mi? Savunmayı temsil ediyor; değil mi? O da arazi. Eğer Erdoğan 'her şeyin sorumlusu benim' diyorsa Türkiye Cumhuriyeti'ni mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Erdoğan, Türkiye için artık bir milli güvenlik sorunudur" dedi.