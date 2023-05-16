Onursal Adıgüzel'i görevden alan Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Mehmet Ali Yüksel'i Başdanışman olarak atadı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44,89 oranında oy alırken, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 aldı. Her iki isimde yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kaldı. Seçimde istediğini alamayan ve Erdoğan'ın arkasında kalan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerine hazırlık yapmaya başladı.

ADIGÜZEL'İN ARDINDAN BİR HAMLE DAHA

Kılıçdaroğlu, seçim gecesi CHP'nin sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i dün akşam görevden aldı. CHP lideri Adıgüzel'in ardından bir hamle daha yaptı.

YÜKSEL'İ BAŞDANIŞMAN YAPTI

Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi. Görevlendirme yazısında, "Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür" denildi.

Yüksel, 2015-2019 arasında İstanbul'da CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.