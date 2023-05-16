Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44,89 oranında oy alırken, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 aldı. Her iki isimde yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kaldı. Seçimde istediğini alamayan ve Erdoğan'ın arkasında kalan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerine hazırlık yapmaya başladı.
Kılıçdaroğlu, seçim gecesi CHP'nin sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i dün akşam görevden aldı. CHP lideri Adıgüzel'in ardından bir hamle daha yaptı.
Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası'ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi. Görevlendirme yazısında, "Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür" denildi.
Yüksel, 2015-2019 arasında İstanbul'da CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
Son Dakika › Güncel › Onursal Adıgüzel'i görevden alan Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Mehmet Ali Yüksel'i Başdanışman olarak atadı - Son Dakika