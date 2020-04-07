Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle telekonferansla görüştü Açıklaması - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle telekonferansla görüştü Açıklaması
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile toplantı yaptı.
Toplantıda, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "sosyal devlet" vurgusunda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsiz kalanlara el uzatılması gerekir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:16 Kaynak: AA
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