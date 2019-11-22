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Kılıçdaroğlu Menderes standını ziyaret etti, mandalina yedi

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısında Menderes Belediyesinin standını ziyaret etti, ikram edilen Gümüldür Satsuma mandalinasının tadına baktı.

Kılıçdaroğlu Menderes standını ziyaret etti, mandalina yedi, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısında Menderes Belediyesinin standını ziyaret etti, ikram edilen Gümüldür Satsuma mandalinasının tadına baktı.


CHP'li belediye başkanları toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Menderes Belediyesi tarafından 23 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalinin tanıtımı için alanda kurulan standı ziyaret etti, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile bir araya geldi.


Mandalina yedi


Başkan Kayalar'dan Gümüldür Satsuma mandalinasıyla ilgili bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Kayalar'ın ikram ettiği mandalinayı da yedi. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalinin maskotları Mandi ve Mandila'yla da bir araya gelen Kılıçdaroğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.


Başkan Kayalar'dan teşekkür


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun desteğine teşekkür ederek, "Belediye başkanları toplantımızda Menderes Belediyesi olarak 23 Kasım Cumartesi günü Gümüldür Eski Köy Merkezimizde düzenleyeceğimiz Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimizin tanıtımını kurduğumuz özel standımızda gerçekleştiriyoruz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da yoğun programına rağmen vakit ayırarak standımızı ziyaret etti. Onun liderliğinde Menderes'imiz için en iyi hizmetleri sunmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirirken, festivalimize verdiği destek bizler için çok önemli. Tüm Menderesli hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ederim. Menderes'imizin önemli bir değeri olan Satsuma mandalinamızı ve ilçemizin diğer önemli ürünlerini dünyaya tanıtmak adına çalışmalarımız sürecek" dedi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gümüldür, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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