Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması - TBMM
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Kılıçdaroğlu - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması - TBMM

2 dakika önce

- Salondan detay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu - Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması - TBMM, System.String[]
- Salondan detay
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:53 Kaynak: AA
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