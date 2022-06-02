Kılıçdaroğlu, Mevlana Türbesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti, Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabri başında dua etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Konya'da. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada, Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabri başında dua etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP heyeti ile birlikte Mevlana Müzesi'nde incelemelerde bulundu ve yapılan tadilatlar hakkında bilgi aldı.