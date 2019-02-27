Kılıçdaroğlu: "Meydanı da Biz Yapacağız Camiyi de Biz Yapacağız"
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Batman
'ın Sason
ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)
"Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar memleket bu hale mi gelirdi"
"Bunlar Trump
'tan korkuyorlar, Macron'dan korkuyorlar, Merkel
'den korkuyorlar"
"En büyük dert, 17 yıldır bu memleketi yönetip memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir. En büyük dert budur zaten"
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:51 Kaynak: AA
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