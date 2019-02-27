Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Meydanı da Biz Yapacağız Camiyi de Biz Yapacağız"

Kılıçdaroğlu: "Meydanı da Biz Yapacağız Camiyi de Biz Yapacağız"

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (2)

"Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar memleket bu hale mi gelirdi"

"Bunlar Trump'tan korkuyorlar, Macron'dan korkuyorlar, Merkel'den korkuyorlar"

"En büyük dert, 17 yıldır bu memleketi yönetip memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir. En büyük dert budur zaten"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:51 Kaynak: AA

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