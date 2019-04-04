Kılıçdaroğlu, MHP'li Eski Vekilin Babasının Cenazesine Katıldı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşamını yitiren MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in cenazesine katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Ankara
'nın Haymana
ilçesinde yaşamını yitiren MHP
eski milletvekili Sedat Çevik
'in babası Hüseyin Çevik
'in cenazesine katıldı.
MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik, 81 yaşında hayatını kaybetti. Çevik'in, Haymana Merkez
Camii'ndeki cenazesine, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
, Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş
ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Sedat Çevik ve ailesine başsağlığı diledi. Hüseyin Çevik'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:28 Kaynak: DHA
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