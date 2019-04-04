Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, MHP'li Eski Vekilin Babasının Cenazesine Katıldı

Kılıçdaroğlu, MHP'li Eski Vekilin Babasının Cenazesine Katıldı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşamını yitiren MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in cenazesine katıldı.

Kılıçdaroğlu, MHP'li Eski Vekilin Babasının Cenazesine Katıldı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşamını yitiren MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in cenazesine katıldı.

MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik, 81 yaşında hayatını kaybetti. Çevik'in, Haymana Merkez Camii'ndeki cenazesine, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Sedat Çevik ve ailesine başsağlığı diledi. Hüseyin Çevik'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:28 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, MHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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