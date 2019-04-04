Kılıçdaroğlu, MHP'li Eski Vekilin Babasının Cenazesine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşamını yitiren MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşamını yitiren MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik'in cenazesine katıldı.



MHP eski milletvekili Sedat Çevik'in babası Hüseyin Çevik, 81 yaşında hayatını kaybetti. Çevik'in, Haymana Merkez Camii'ndeki cenazesine, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Sedat Çevik ve ailesine başsağlığı diledi. Hüseyin Çevik'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Cenaze töreninden görüntü



Haber-Kamera: Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA (Ankara), -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı

Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor

Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı

Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde