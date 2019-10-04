Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (2)

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2018 yılında belediye ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında belediye tarafından Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının yapılacağını söyledi. Binanın yapımı karşılığında Karacasu bölgesindeki 180 dönümlük arazinin belediyeye tahsis edildiğini ifade eden Özcan, Türkiye'nin ikinci büyük botanik bahçesini yapacaklarını bildirdi. Başkan Özcan, "Orada toplam 320 dönümlük bir botanik parkı inşa etmeye başlayacağız. Botanik parkımız Türkiye'de ikinci örnek olacak. Dünyanın da en iyi botanik parklarından bir tanesi olacak. Bunu iddialı bir şekilde söylüyoruz" dedi.

'YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında, devletin devamlılığı açısından güzel bir örneği Bolu'da yaşadıklarını söyledi. Geçmiş belediye başkanının yapmış olduğu protokolün yeni belediye başkanının yerine getirmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızın bu yatırımını gerçekten önemli görüyoruz. Bir arada yaşamak, kaynağı toplum için, toplumun çıkarları için harcamak belediye başkanının görevidir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Gönül ister ki tüm belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerlerde güzel hizmetler getirsinler. Biz yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeyen, kimliğiyle uğraşmayan, inancıyla uğraşmayan, yaşam tarzıyla uğraşmayan, yaşam tarzı. Herkesin kimliğine, inancına saygı duyan, herkesin evinde huzur içinde yaşamasını ön gören, rahatlıkla gezebileceği üretebileceği bir Türkiye için yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktık. Bu siyaset anlayışını büyütmek lazım. Bunu sizlerle büyüteceğiz. Bolu Belediye Başkanı'ndan bunu göreceksiniz" diye konuştu.

'SİYASET KÖŞEYİ DÖNME ARACI DEĞİLDİR'

Belediye başkanlarının önemli görevleri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, başkanların her kuruşun hesabını vatandaşa vermesi gerektiğini ifade etti. Bunun çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Şimdi diyorlar ki havaalanı yaptık. İtiraz eden yok eyvallah. Köprü yaptık eyvallah, itiraz eden yok. Peki, soruyoruz kaça yaptınız? Bu vatandaşın parası. 'Efendim onu söyleyemeyiz.' Vatandaşın parasıyla yapıyorsanız bunu açıklamanız lazım. Bizim bunu sormamız lazım. O yüzden belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını vatandaşlara verecekler. Temiz ve düzgün bir siyaset için. Siyaset, zenginleşme köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme yolunun en temiz yolu olmadır. Herkesi kucaklayan ve herkesi kucaklamanın dışında herkese hesap veren. Hesap verme çok değerlidir. Bunun özü nedir? Adil iseniz hesap vermekten korkmazsınız. Size oy vermeyen bir vatandaş bile size güven duymaya başlar. Bir süre sonra o vatandaşta gelecek bizim yanımızda yer alacaktır. Biz bu nedenle güçlü olmak zorundayız. Hesap vermezseniz paralar başka yere giderse siyaset yapanlar çok zenginleşirse bilin ki orada bir şeyler vardır. Doğası gereği siyaset adamının zenginleşmeye ihtiyacı yoktur ve zenginleşemez de. Ben siyasete girince tüm mal varlığımı açıkladım. Alnımın teriyle eşimin yüzüğünü bile paylaştım. Bugün de mal varlığım oradadır. Ne kazandıysam alın terimle kazandım, veremeyeceğim hesabım yoktur. Rahmetli babam derdi; Sen doğru dur eğri yolunu bulur diye. Biz dosdoğru bildiğimizi yapacağız."

'ORTADOĞU BATAKLIĞINDAN ÇEKİLMELİYİZ'

Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'da iç açıcı bir tablo olmadığını ifade ederek, yaklaşık 6 milyon Suriyelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "3,5 milyon Suriyeli'ye iktidarın açıkladığı rakam 40 milyar dolar para harcandı. Niçin harcandı? Kime ne verildi? Hangi Suriyeli'ye ne kadar verildi biz bunu bilmiyoruz. O rakam doğru mu onu da bilmiyoruz. Soruyoruz hangi kampa, nereye harcadınız? Ama onu da bilmiyoruz. Nereye gitti bu para, onu bilmiyoruz. Ortadoğu bataklığından özenle kaçınmalıyız ve çekilmeliyiz. Ortadoğu bataklığı Türkiye için iç açıcı bir tablo sergilemiyor. En başında 'Neden oraya gidiyoruz?' dedim. Komşuda yangın varsa biz oraya suyla gitmeliyiz ama komşudaki yangına elimizde benzin bidonuyla gittik ve daha da büyüdü yangın. Faturasını biz ödüyoruz. Türkiye'yi üretimden kopardılar. Buğday, pamuk, canlı hayvan ithal ediyoruz niçin? Yok mu Türkiye'de çiftçi? Traktör mü yok? Üretimden koparılan bir Türkiye var. Bunu biz birlikte aşacağız. Destek verdiğiniz süre içinde az önce söylediğimiz politikaları uygulayacağız. Bolu Belediye Başkanı, kendini Bolu'ya adadıysa bizler de kendimizi bu ülkeye bu halka adayacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından edilen dua sonrası protokol üyeleriyle birlikte temel atma törenini gerçekleştirdi.

