Kılıçdaroğlu: Millet tarafsız cumhurbaşkanından yanadır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarafsız Cumhurbaşkanı ol, başımızın üstünde yerin olsun. Eğer benim söylediğime inanmıyorsan, bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanından yanadır. İnanmıyorsan koyalım sandıkları" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilip, 35 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayların 26'ncı yıl dönümü olduğunu belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Kılıçdaroğlu, "İnsanlar sazlarıyla, sözleriyle bir şeyler anlatmak istediler. Güzel Türkiye için, hep o umudu taşıdılar. 2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı. Bunu unutmak mümkün değil, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir insanı yakamazsınız, bir insanı öldüremezsiniz. Ama kini ve öfkeyi de yüreğimizde taşımayacağız. Kin ve öfke insana yakışmaz" dedi.

'HESABINI KİM VERECEK'

Kılıçdaroğlu, tüm sanıkların beraat etmesiyle birlikte Ergenekon davasının çöktüğünü söyledi. 60 bin kişinin telefonunun dinlendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"3 bin kişi hakkında takip yapıldı, 588 kişi hapse atıldı, 7 kişi kanser oldu, Genelkurmay Başkanı 'terörist' diye tutuklanıp hapse atıldı.12 yıl sonra 'pardon' diyoruz, 'bir yanlışlık oldu' diyoruz. Bu ailelerin çektiği dramın hesabını kim verecek? Hapishanede ölenlerin hesabını kim verecek? Türkan Saylan'ın hesabını kim verecek? Hep 'adalet' dedik. Adaleti, hakkı ve hukuku kendimiz için istiyorsak namerdiz. 82 milyon için istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin özür borcu vardır. Ama laf olsun diye değil, önlerinde diz çökerek özür dinlemeleri gerekir. Bütün bu süreç yaşanırken, arkasında siyasal destek vardı. 'Ben bu davaların savcısıyım' demişti. O davaların savcısı olmaktan memnun musun, hicap mı duyuyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum o fezleke ne olacak şimdi. Ne olacak? Herkes beraat etti. Fezleke ne olacak?"

'EREN ERDEM'İN DIŞARI ÇIKACAĞINA SÖZ VERİYOR MUSUNUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Getireceğiniz adalet paketinde, Eren Erdem'in dışarı çıkacağına söz veriyor musunuz? Boşu boşuna yatıyor içerde. Ne suçu var Allah aşkına, ne suçu var? Osman Kavala niye içeride, onun da çıkması lazım. Askeri öğrenciler, çıkması lazım. Sırrı Süreyya Önder önemli bir entelektüel, hangi gerekçeyle içeride? Selahattin Demirtaş, hangi gerekçeyle içeride? Adaleti isteyen herkese sormak istiyorum. Eğer bir kişi cumhurbaşkanı adayı olup seçime katılabiliyorsa, hapiste ne işi var?" diye konuştu.

'TRUMP'IN TALEBİYLE BIRAKILDI'

Kılıçdaroğlu, G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşmeye ilişkin ise, şunları söyledi:

"Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var. Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor, 'Papazı serbest bıraktı' diye. 'Efendim ben onu bırakmadım, Türk adaleti serbest bıraktı' diyemiyor, diyemez. Çünkü Trump'ın talebiyle bırakıldı. Eğer sen adaleti istiyorsan, bir daha AK Parti ve Erdoğan'a oy vermezsin."

'EDEP YAHU EDEP'

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Saraydakiler lale devrini yaşıyor, Ali babanın çiftliği gibi, herşey var orada. Neyi istişare edecekler? Yani bunlar gidip toplanıp Erdoğan'a itiraz mı edecek? Baktı ki yeni parti kurulacak, 'ben bunları saraya transfer edeyim'. ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Aldığınız para fakir fukaranın parasıdır, tüyü bitmemiş yetimin parasıdır. Efendim istişare yapacakmış. E yapabilirsin, ekonomik sosyal konsey var, çağır, dinle, istişare yap. Daha makamınıza oturmadan aylığınız 18 bine çıkarılıyorsa, vatandaş itiraz ederse 'edepsiz' diyemezsin. Aynaya bakacaksın. Vatandaşın bunu sorgulamaya hakkı var; çünkü o parayı sana vatandaş veriyor. Edep yahu edep."

'TARAFSIZ OL, BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİN OLSUN'

Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığına ilişkin anayasada yer alan maddeyi okuyan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Devletin en tepesinde bir partinin genel başkanı olmaz. Tarafsız biri olması lazım. Bir partinin genel başkanı Türk devletinin birliğini temsil edemez. Bir partinin genel başkanı başkomutanlık mı yapar ya. Bunların hepsini çok iyi niyetle söylüyorum. Türkiye'nin çivisi çıkmak üzere. Türkiye'de hak kalmadı, hukuk kalmadı, adalet kalmadı. Başvuracak yer kalmadı. Her türlü hakareti yapıyor, biz cevap verince cumhurbaşkanına hakaret. Getir anayasayı bu maddeleri değiştirelim. Tarafsız cumhurbaşkanı ol, başımızın üstünde yerin olsun. Tarafsız oldun da biz itiraz mı ettik. Eğer benim söylediğime inanmıyorsan, bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanından yanadır. İnanmıyorsan koyalım sandıkları. Oturursun sarayında, 'ben tarafsızım' dersin, herkes sana saygı duyar. Ettiğin yemin neyi öngörüyorsa, sadık kalacaksın."

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA,