Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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