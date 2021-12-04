Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti otobüsü ile vatandaşları selamlaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile miting alanına gelişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve mitinge katılanların saygı duruşunda bulunması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından ve miting alanından detaylar MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"nde katıldı.
Kaynak: AA
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