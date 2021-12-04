Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı - Son Dakika

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...