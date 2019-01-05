Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin milletvekili Gürsel Erol
'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Elazığ Milletvekili
Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurten Erol için Ankara
'daki Pir Sultan Abdal
Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile Muharrem İnce
katıldı. Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'a başsalığı dileklerinde bulundu. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığına götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cenaze töreni
-Cenazeye katılanlar
-Kılıçdaroğlu genel
-Gürsel Erol genel
-Detaylar
Dosya adı: 'kılıcdaroglu cenaze' koduyla geçildi
Haber-Kamera: Kaan
ULU/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:24 Kaynak: DHA
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