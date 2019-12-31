Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç'un (78) cenaze törenine katıldı.

Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Öztunç ailesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eski Bakanlardan İsmet Yılmaz, bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile partililer katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze namazı ve duanın ardından bir süre Öztunç'un tabutunu taşıdı.

Nasır Öztunç'un cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.