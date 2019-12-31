Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç'un (78) cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Milletvekili Öztunç'un babasının cenaze törenine katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un babası Nasır Öztunç'un (78) cenaze törenine katıldı.

Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Öztunç ailesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eski Bakanlardan İsmet Yılmaz, bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile partililer katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze namazı ve duanın ardından bir süre Öztunç'un tabutunu taşıdı.

Nasır Öztunç'un cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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